Moratti: “Se Mourinho avesse aspettato, magari sarebbe tornato all’Inter”

L'ex presidente dell'Inter: "Con lui la Roma ha fatto un grandissimo colpo"

Massimo Moratti torna a parlare di José Mourinho. L'ex presidente dell'Inter, intervistato da "Radio Kiss Kiss", ha dichiarato: "La Roma con lui ha fatto un grandissimo colpo. Chissà, se avesse aspettato magari sarebbe tornato all’Inter e io sarei stato contento. Inzaghi è molto bravo come allenatore. Mi piace il suo modo di interpretare il calcio e credo sia un’ottima soluzione per l’Inter per il post Conte".