D’Alema: “Mourinho ha carattere e personalità. I Friedkin puntano in alto”

L'ex premier, noto romanista, rilascia alcune dichiarazioni sull'arrivo del tecnico portoghese a Roma: "Mourinho come Liedholm e Capello"

È felice dell’arrivo di Mourinho? "Sono contento. Per due ragioni. La prima è che per un ambiente come quello della Roma servono un carattere forte e una personalità spiccata. Mourinho le ha entrambe. Come le avevano, in modo diverso, anche Nils Liedholm e Fabio Capello, che infatti hanno vinto lo scudetto. La seconda è che questa proprietà americana ha dimostrato di voler puntare in alto".