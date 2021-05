Mourinho chiama Ronaldo, ma l’ipotesi Roma è complessa

Il tecnico portoghese in arrivo a Roma sonda l'animo del suo connazionale, che ha intenzione di voltare pagina. Nodi da sciogliere il costo del trasferimento e l'ingaggio

José Mourinho ha chiamato Cristiano Ronaldo per salutarlo e capire le sue intenzioni per l'immediato futuro. Come riporta La Stampa, la Roma sarebbe una buona soluzione per salvare i vantaggi del Fisco italiano (100mila euro di forfait sui guadagni stranieri), ma l’ipotesi è complessa sotto diversi punti di vista. Anzitutto il costo del trasferimento. Il contratto del campione portoghese con la Juve scade il 30 giugno 2022, e difficilmente Agnelli lo lascerà andar via senza recuperare almeno in parte l'enorme investimento fatto tre anni fa. C'è poi la questione dell'ingaggio: Ronaldo guadagna 31 milioni netti a stagione. Per il prossimo contratto è sicuramente previsto un ribasso, ma anche la metà dell'attuale stipendio sarebbe troppo per le casse della Roma. Non sono esclusi, però, miracoli di Mourinho.