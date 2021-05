La Roma annuncia l’addio di Juan Jesus: “Grazie per questi anni” – VIDEO

Il difensore lascia dopo 102 partite e un gol. Era arrivato nella capitale nel 2016

La Roma annuncia l'addio di Juan Jesus. Il difensore brasiliano lascerà il club al termine del contratto in scadenza al 30 giugno e la società giallorossa, sul proprio profilo Twitter, lo ha celebrato con un post: "Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro!". Nel tweet c'è anche un video con alcune giocate del suo quinquennio romanista. L'ex Inter, arrivato nella capitale nel 2016, ha disputato 102 partite complessive, segnando un gol.