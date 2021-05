‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Uno come Xhaka manca da tanto alla Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Balzani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101.5): "Xhaka è uno di quelli che piace a Mourinho, il giocatore è nel mirino della Roma in maniera concreta. Alla Roma manca da tanto uno come lui, uno con quel tipo di cattiveria e leadership. Non è un centrocampista su cui costruire la Roma, ma un ottimo compagno di reparto di un giocatore più forte che, sono sicuro, la Roma prenderà".

Antonio Felici (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101.5): "Xhaka è un profilo che a me piace, al centrocampo della Roma manca un giocatore di presenza fisica e personalità. Lui ha queste caratteristiche, oltre che una carriera non banale. Non è uno dei primi 5 centrocampisti al mondo, ma alla Roma un elemento del genere manca da tanto. Nella squadra di Fonseca sarebbe stato indispensabile. La Roma ha bisogno di avere 18 giocatori di livello: Belotti come riserva va bene, ma se cedi Dzeko servirebbe un altro attaccante di livello internazionale".

Ugo Trani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101.5): “Ho avuto conferme di Xhaka. Rappresenta un profilo che ci sta con Mourinho. Xhaka porterà all’esclusione di Diawara e Villar, e teoricamente pure Cristante, anche se quest’ultimo per caratteristiche fisiche può piacere a Mourinho. Belotti è un obiettivo facilissimo, ti diventa leggermente complicato perché se lo vuoi sei costretto a pagarlo più del normale perché Cairo non fa sconti. Però Belotti sta in scadenza e Cairo dovrà limitarsi. Dico questo: se c’è Belotti c’è pure Dzeko. Finché non vedo Belotti spero che arrivi uno nettamente più forte".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Xhaka mi piace, è un bel centrocampista, un 10 un po' diverso. E poi c'ha una bella tigna, un bel caratterino che ci vuole".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Xhaka è un buon centrocampista, sarebbe un ottimo acquisto per la Roma. Se davvero è stato indicato da Mourinho, il portoghese ha le idee molto chiare."

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Da quello che mi dicono Koopmeiners, che è il meno formato tra i nomi fatti in questi giorni, è il giocatore che a Roma potrebbe diventare il nuovo Strootman. Riguardo a Xhaka, Mourinho lo vuole e lo cerca da prima che diventasse allenatore della Roma, e questo è un fattore importante, perché la carica reciproca tra allenatore e calciatore ha una bella incidenza".