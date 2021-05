La Roma va su Xhaka, il “bad boy” tuttofare

Lo svizzero dell'Arsenal è il primo rinforzo che Tiago Pinto vuole regalare a José Mourinho

È Granit Xhaka, centrocampista svizzero di origini albanesi, classe 1992, di proprietà dell‘Arsenal con contratto in scadenza nel 2023, il primo rinforzo che Tiago Pinto vuole regalare a José Mourinho, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La trattativa con i Gunners e con il calciatore è già avviata: si parte da una richiesta di 25 milioni, ma la Roma conta di riuscire a scendere fino a 20 (15 più bonus) per portare alla corte dello Special One quello che può considerarsi a tutti gli effetti un suo pupillo. “È l’uomo principale dell’intera mediana dell’Arsenal – disse di lui Mou – non potrete vederlo fino a quando non vi presterò uno dei miei occhi. Senza di lui, l’Arsenal è perso. È un leader“. Centrocampista centrale di piede sinistro, Xhaka può ricoprire più posizioni in mezzo al campo. Ha la fama di essere un vero e proprio duro, in campo e fuori. La candidatura di Xhaka non esclude automaticamente il possibile arrivo di uno tra Sabitzer e Koopmeiners, a patto che la Roma riesca a cedere Diawara o Villar.