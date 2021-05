Florenzi, riscatto lontano: il Paris Saint-Germain punta Hakimi

Il terzino dovrebbe tornare alla Roma al termine dell'Europeo

Riscatto lontano per Alessandro Florenzi, che al termine dell'Europeo dovrebbe far ritorno alla Roma. Il Paris Saint-Germain non pare intenzionato ad acquistare a titolo definitivo il giocatore, nonostante la possibilità di farlo per soli 9 milioni: il club francese, come riporta "TMW", punta infatti Achraf Hakimi, che potrebbe lasciare l'Inter. Florenzi, che in questa stagione ha disputato 36 partite complessive, segnando 2 gol, recentemente ha salutato così l'arrivo di Mourinho: "Credo che sia una vera boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente. Arriva forse uno dei tecnici con più grande personalità e carisma, che sa e può gestire il contesto romano, che non è proprio dei più facili. Mi auguro che Mou possa fare davvero bene. Lo scudetto? Lo spero, se non altro da tifoso".