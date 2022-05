I giallorossi riportano la coppa a Roma, pazzi festeggiamenti nella Capitale

La squadra di José Mourinho ha riportato il trofeo a casa, dove nella notte e nel corteo di oggi pomeriggio sono partiti caroselli, fuori d'artificio, cori e brindisi

Nei festeggiamenti romanisti non ci sono solo buone notizie. Nelle ultime ore, infatti, l'Inter avrebbe intensificato i contatti tra l'entourage di Mkhitaryan e l'Inter. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe trasferirsi in nerazzurro a parametro zero la prossima estate. Intanto, si fanno ancora nomi per il mercato della Roma a centrocampo, con Xhaka dell’Arsenal, Douglaz Luiz dell’Aston Villa fino ad arrivare a giocatore più vicini alle nostre latitudini come Schouten del Bologna o Maxime Lopez del Sassuolo. E per tentare la scalata alla Champions Mou monitora da tempo Guedes del Valencia: la valutazione si aggira sui 35-40 milioni.