Roma campione, spuntano i santini sfottò per Di Canio: “I fegati je scoppiano”

I tifosi giallorossi non dimenticano l'ex attaccante della Lazio che in stagione non ha mai mancato di puntare il dito contro il lavoro di Mourinho

Redazione

Chi la fa, la aspetti. Specie se sei Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, anti romanista quasi per antonomasia. Durante tutta la stagione, parlando del cammino, del percorso e del gioco della Roma, infatti, il commentatore non ha fatto altro che sminuire quello che José Mourinho stava facendo alla guida della squadra giallorossa, così come ha minimizzato anche l'importanza della Conference League. Ecco sì, ai tifosi questo non è passato inosservato, e all'indomani del trionfo di Tirana contro il Feyenoord compaiono i primi santini contro l'ex numero 9 biancoceleste.

"Se i tuoi colori sventolo...I fegati je scoppiano", c'è scritto nel cartellone che vede Di Canio farsi rodere un po' il fegato mentre parla e gesticola.