Roma, Sensi: “Grazie ai Friedkin che mi hanno permesso di vivere queste emozioni”

L'ex patron giallorosso sulla finale: "Ero tesissima per la partita perché non davo nulla per scontato. Papà sarà contento della vittoria"

L'ex presidente giallorosso Rosella Sensi è intervenuta ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione Te la do io Tokyo. Il tema principale dell'intervista non poteva che essere la vittoria in Conference League contro il Feyenoord e l'invito fatto della nuova proprietà per assistere il match all'Arena Kombetare di Tirana: "Ho apprezzato tantissimo questo invito. Mi hanno permesso di vivere un’emozione unica, bellissima. Io ero tesissima, soprattutto per la partita perché non davo niente per scontato. Felicissima del risultato, ho vissuto emozioni bellissime. Ieri sera avevo accanto Sebino Nela, abbiamo vissuto la partita con una tensione particolare e l’emozione è uscita tutta fuori a fine partita. È stata un’emozione continua e ancora me la porto dietro, sono ancora carica e felice”. La Sensi ha poi concluso ricordando il padre Franco, anche lui storico presidente della Roma: "Ci ho pensato tanto. Sarà contento di questa vittoria e anche mia mamma sarà contenta. Ieri allo stadio eravamo tutti uniti dalla stessa passione”.