Il percorso degli autobus della Roma: da via dell’Arcadia fino al Colosseo

Ecco il tragitto che faranno i due bus scoperti giallorossi in cui squadra e tifosi festeggeranno insieme la vittoria della Conference League

Secondo quanto riportato dall'ANSA, i festeggiamenti per la vittoria della Roma in Conference League contro il Feyenoord per 1-0 prenderanno il via alle 16:50 quando i giocatori e lo staff si trasferiranno, a bordo di due speciali bus scoperti, da via dell'Arcadia al Circo Massimo percorrendo via Cristoforo Colombo, via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena. Inoltre, secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Luce Verde, i bus faranno poi un giro dell'arena al Circo Massimo per poi raggiungere una tappa molto amata come il Colosseo percorrendo via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Al termine dell'evento rientreranno in via dell'Arcadia percorrendo via Claudia, via della Navicella, via Druso, Via delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo. Sarà una grande festa dove saranno attesi migliaia di tifosi giallorossi che celebreranno insieme alla squadra questo importante traguardo per il club.