Roma campione, Garcia: “Complimenti! Una gioia che i tifosi meritavano da tempo”

Tra le tante congratulazioni che sono piovute per la vittoria della Conference, anche l'ex allenatore dei giallorossi ci tiene a omaggiare la squadra di Mourinho, e i suoi sostenitori

Tutti, proprio tutti, anche i più insospettabile hanno gioito con la Roma e per la Roma per la vittoria della Conference League contro il Feyenoord ieri a Tirana. All'appello non poteva mancare uno che i colori giallorossi li ha vestiti, almeno in panchina, per tre anni: Rudi Garcia. L'ex allenatore dell'Olympique Lione si complimenta con la squadra di José Mourinho sui social e non dimentica neanche i sostenitori: "Una gioia che i tifosi meritavano da tempo", scrive il francese.