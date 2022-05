Guedes e Luiz per la scala alla Champions

Nodo rinnovi: Zaniolo e Mkhitaryan, ora si decide

La stagione più lunga degli ultimi anni si è conclusa. Dopo 55 partite, la Roma stacca la spina. Ma da oggi inizia l’estate calda del tandem Pinto–Mourinho, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il gm in tempi non sospetti ha già promesso che a settembre, il tecnico “avrà una squadra più forte”. Primo nodo da sciogliere: la conferma o meno di Zaniolo. Per la prima volta dall’avvento dei Friedkin, per rientrare nei parametri economici europei, la Roma dovrà pensare oltre alle entrate anche alle uscite.