Venditti: “Vincere a Roma è qualcosa di magico. Mourinho lo ha capito”

Il cantautore tifoso giallorosso: "Devo ringraziare questa proprietà perché ha fatto una cosa incredibile. Hanno rimesso in piedi una baracca un po’ traballante"

Antonello Venditti è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione Te la do io Tokyo. Il cantautore, tifosissimo della Roma, ieri era sugli spalti dell'Arena Kombetare di Tirana per assistere al match contro il Feyenoord: “Ieri ho strillato. Come si fa a non strillare? Oggi pomeriggio parto per Jesolo ed ho l’ultimo concerto. A Tirana c’erano persone di tutta Italia e di tutto il mondo. Tirana è una piccola grande città, io non c’ero mai stato. Ho incontrato polacchi della Roma, lituani della Roma, gente arrivata da tutto il mondo: Canada, Brasile, Argentina. I fans che ho coinvolto in questa mia passione per la Roma si sono mossi. Sanno quanto fa bene a me e a tutta la città, quando la Roma vince c’è un qualcosa di magico che anche Mourinho ha sentito. Questa magia ce la portiamo dietro. Porterò con me nel Friuli e nel Veneto la passione romanista. Non sapete quanti sono, mi stanno aspettando. Dopodomani ci sarà la gente che alla fine canterà con me Grazie Roma che sarà il finalissimo. La gente vuole Grazie Roma e la canto ovunque nel mondo. Quindi mi porto Roma e faccio diventare Roma il mondo”.