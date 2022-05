I festeggiamenti “particolari” di Mancini dopo il trionfo della Roma

Il difensore giallorosso protagonista assoluto nei festeggiamenti dopo la vittoria nella finale di Conference League

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha festeggiato la vittoria della Conference League in un modo un po' particolare. L'ex Atalanta, appena terminata la partita, ha reagito ad un tentativo di abbraccio da parte di Cristante e dato un piccolo schiaffo "giocoso" ad Afena-Gyan. I video in questione hanno fatto il giro del mondo e molti tifosi, giallorossi e non, si sono chiesti per quale motivo il numero 23 capitolino ha reagito in questo modo. La ragione è molto semplice e anche comprensibile: Mancini aveva un'adrenalina infinita in corpo al termine della gara, sia per l'assist vincente a Zaniolo sia per aver retto insieme a Smalling ed Ibanez gli assalti da parte dell'attacco del Feyenoord. Il centrale, dunque, subito dopo il fischio finale ha reagito a modo suo per cercare di scaricare tutta la tensione accumulata durante la finale.