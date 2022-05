Il sindaco Gualtieri andrà al Circo Massimo: “È giusto celebrare la vittoria”

Il primo cittadino di Roma sarà presente alla festa giallorossa tra squadra e tifosi: "Ieri sera è stata una straordinaria emozione, una vittoria importante per la squadra, i tifosi e la città"

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha parlato ai microfoni dell'ANSA a margine della cerimonia di inaugurazione della teca che custodisce i resti della 'Quarto Savona Quindici', della vittoria di ieri sera dei giallorossi contro il Feyenoord in Conference League ed ha annunciato che sarà presente ai festeggiamenti del Circo Massimo: "Ieri sera è stata una straordinaria emozione, una vittoria importante per la squadra, i tifosi e la città. E' stato bello essere a Tirana con il sindaco di Tirana, quello di Rotterdam e con i nostri tifosi in una competizione che esalta i valori dello sport e che ci riempie di grande orgoglio.