Rischio Inter per Mkhitaryan: avviati i contatti tra entourage e nerazzurri

Il giocatore è in scadenza con la Roma: il club milanese sta parlando con i suoi agenti ed offrirebbe un biennale

Henrikh Mkhitaryan, trequartista della Roma, potrebbe lasciare la capitale la prossima estate. Negli ultimi giorni, infatti, si sarebbero intensificati i contatti tra l'entourage dell'armeno e l'Inter. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe trasferirsi in nerazzurro a parametro zero raggiungendo il suo vecchio compagno di squadra, Edin Dzeko. Il club nerazzurro avrebbe messo sul piatto un contratto biennale. Quest'anno Mkhitaryan ha collezionato 43 presenze in maglia giallorossa segnando 5 gol e ieri ha vinto con la Conference League alzando il primo trofeo con i capitolini. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l'operazione entrerà definitivamente nel vivo o meno.