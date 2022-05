Mourinho come Giulio Cesare, ma con la coppa: il nuovo murale di Harry Grab

Vicino alla metro del Circo Massimo spunta un altro disegno dello Special One, ora raffigurato come un imperatore

Roma si colora ancora con le immagini di José Mourinho grazie a Harry Grab. Per la conquista della Conference League ieri a Tirana contro il Feyenoord, l'artista ha disegnato un murale vicino alla metro Circo Massimo in cui lo Special One è raffigurato come un imperatore, come un moderno Giulio Cesare con la coppa in una mano e nell'altra il pallone giallorosso della squadra che ha portato in trionfo. Dopo la Vespa, eccolo quindi in stile romano.