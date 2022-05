Festa e delirio Roma al Circo Massimo: in migliaia fino al Colosseo – LIVE – FOTO

Tutti gli aggiornamenti in diretta della festa giallorossa: i giocatori partiranno da via dell'Arcadia con due bus scoperti

14:29 - I festeggiamenti prenderanno il via alle 16:50 quando i giocatori e lo staff si trasferiranno, a bordo di due bus scoperti, da via dell'Arcadia al Circo Massimo percorrendo via Cristoforo Colombo, via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Luce Verde, i bus faranno poi un giro dell'arena al Circo Massimo per poi raggiungere il Colosseo percorrendo via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Al termine dell'evento rientreranno in via dell'Arcadia percorrendo via Claudia, via della Navicella, via Druso, Via delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo. Lo riporta l'ANSA.