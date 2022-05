La Roma invitata in Campidoglio dopo la vittoria della Conference League

I giallorossi e José Mourinho avranno presto un incontro con il sindaco di Roma per celebrare la vittoria di Conference League

Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa Nova, a margine della inaugurazione del mosaico in memoria delle "Madri e abuelas di Plaza de Mayo" in piazza dell'Esquilino, insieme all'ambasciatore argentino Roberto Carles, la Roma sarà invitata in Campidoglio per un omaggio dopo la vittoria della Conference League di ieri sera contro il Feyenoord. Il sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, premierà dunque molto presto i giocatori giallorossi e José Mourinho.