The Friedkin Group: “Roma è dove si fanno i campioni, congratulazioni”

Il gruppo si è congratulato con i giallorossi per aver conquistato la Conference League contro il Feyenoord

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, The Friedkin Group si è congratulato con la Roma dopo la vittoria di ieri sera contro il Feyenoord per 1-0, con cui i ragazzi di Mourinho hanno alzato al cielo la Conference League: "Roma è dove si fanno i campioni! Congratulazioni alla Roma per aver chiuso la stagione con un'incredibile vittoria nella finale di Conference League. Grazie ai fedeli giallorossi per il supporto per tutta la stagione. Forza Roma!".