Roma-Feyenoord, boom di ascolti: oltre 9 milioni di spettatori unici

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Adnkronos, ieri c'è stato un boom di ascolti su Sky e TV8 per la Finale di Uefa Europa Conference League tra Roma e Feyenoord. Il match ha raccolto un'audience media complessiva di 4 milioni 503 mila spettatori medi, con il 22,1% di share e con oltre 9 milioni di spettatori unici, numeri veramente altissimi. 1 milione 199 mila spettatori medi hanno seguito il match su Sky facendo registrare il miglior risultato stagionale per un match di calcio su Sky in tutte le competizioni. Oltre 3 milioni di spettatori hanno visto la partita su TV8, che grazie a questi numeri è stato il canale più visto della serata in tv. Il post gara, fino a mezzanotte ha raccolto 2 milioni 340 mila spettatori medi. Roma e Feyenoord hanno generato anche un totale di 2,9 milioni di interazioni sui social posizionandosi come primo contenuto di tutta la stagione di Europa League e Conference League.