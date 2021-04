Fonseca tra l’Ajax e l’ombra di Sarri e Allegri. Smalling e Mkhitaryan rischiano un altro forfait

Paulo Fonseca si gioca tutto contro l’Ajax, e comunque potrebbe non bastare. Il destino dell’allenatore portoghese appare ormai segnato e la marcia di avvicinamento al match della Johan Cruijff Arena non è stato senza dubbio sereno. Alcune ricostruzioni parlano di confronti accesi anche con Tiago Pinto, nonostante la secca smentita della Roma. I numeri e i traguardi della stagione di Fonseca restano però sotto gli occhi di tutti e portano tutti in un’unica direzione: fuori dalla Champions. In più i rapporti con diversi giocatori sarebbero ormai logori o vicini alla rottura e hanno portato a riflettere alcuni elementi in scadenza. Allo stesso modo riflettono anche i Friedkin, che potrebbero anche pensare di inserire un’altra figura dirigenziale in società. Sul capitolo successore tanti indizi portano a Maurizio Sarri, che ha messo in cima alle preferenze i giallorossi anche se Massimiliano Allegri resta in pole per il club.

Roma verso l’Ajax, Smalling e Mkhitaryan: domani provino decisivo. Arbitra Karasev

Intanto sul campo la Roma continua la preparazione alla sfida di giovedì sera, andata dei quarti di finale in casa dell’Ajax: nelle probabili formazioni per i giallorossi l’attacco si poggerà su Pedro e Dzeko, che guidano una squadra inferiore agli olandesi per peso internazionale con le rispettive selezioni. Oggi si sono allenati a parte i soliti Kumbulla e Zaniolo con l’ultima aggiunta di El Shaarawy, ma soprattutto ancora Smalling e Mkhitaryan: i due domani sosterranno il provino decisivo per capire se potranno tornare almeno nei convocati. Nel frattempo, in vista della sfida con i lancieri che sarà arbitrata dal russo Karasev, il club continua a monitorare in maniera quasi maniacale la situazione degli azzurri tornati dal ritiro della Nazionale Italiana. A maggior ragione dopo l’ennesima positività di Bernardeschi. Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy viaggiano da soli rispetto alla squadra e si cambiano per conto proprio. Si delinea ulteriormente invece il programma di rientro di Nicolò Zaniolo, che è pronto a tornare ad allenarsi con la Primavera per poi magari debuttare nel derby con la Lazio.

Intanto anche l’Ajax si allena preparandosi al match con la Roma. Grande attenzione bisognerà prestare a Ryan Gravenberch, gioiellino che piace anche ai giallorossi: “Dobbiamo fare una bella partita proprio come contro il Lille, così dovremmo riuscire a batterli”. Dopo l’Europa League, la squadra di Fonseca ospiterà il Bologna in campionato e potrebbe ritrovare l’ex Skorupski che nel frattempo è guarito dal Covid. Mihajlovic dovrà già fare a meno di Medel mentre Mbaye e Tomiyasu si sono allenati a parte. Tornerà anche in campionato dopo la squalifica Gonzalo Villar, che ha incassato i complimenti di una leggenda spagnola come David Villa: “Sta facendo molto bene e ha un grande potenziale”. Infine una bella notizia in vista degli Europei, dal momento che il governo italiano ha dato l’ok alla partecipazione del pubblico alle partite.