David Villa: “Villar sta facendo molto bene, ha un grande potenziale”

Villar è una delle promesse non solo della Roma, ma anche della Spagna. Al momento il centrocampista gioca con la nazionale Under 21, ma in molti si aspettano la chiamata di Luis Enrique già a breve. In tanti si sono accorti dell’ex Elche, così come David Villa che, tra i tanti argomenti, in un’intervista a Sky Sport ha parlato anche di Serie A e del giocatore della Roma: “In Italia ci sono molti spagnoli: Villar sta facendo molto bene e ha un grande potenziale. Reina è un mio amico, continua a giocare ad altissimi livelli alla sua età e questo è incredibile”. Ha parlato, poi, anche dell’Europeo: “Non so chi sarà la favorita per l’Europeo, la Spagna è un’ottima Nazionale ma la migliore forse è la Francia. Anche l’Italia è forte. Ibrahimovic sta facendo grandi cose al Milan, ci siamo allenati insieme al Barcellona ed è fantastico quello che sta facendo alla sua età. Messi è il giocatore più forte con cui ho giocato”.