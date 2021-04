Lukasz Skoruski è risultato negativo al tampone Covid-19. Il portiere del Bologna, positivo durante il ritiro della nazionale polacca, può fare ritorno in Italia e si aggregherà alla squadra di Mihajlovic per gli allenamenti, fa sapere Sky Sport. Le condizioni del portiere saranno monitorate ogni giorni, ma sarà molto probabilmente a disposizione per la sfida con la Roma, in programma domenica alle 18 all’Olimpico.