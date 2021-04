Gravenberch: “Per battere la Roma dovremo giocare come contro il Lille”

Eredivise, Europa League e nazionale: Gravenberch, talento dell’Ajax che è stato seguito anche dalla Roma, ha messo nel mirino la squadra di Fonseca che affronta giovedì nell’andata dei quarti di Europa League: “Dobbiamo fare una bella partita – ha detto al sito ufficiale del club olandese – proprio come contro il Lille. Se riuscissimo a giocare come contro i francesi, dovremmo riuscire a battere anche i giallorossi”. Ma un altro obiettivo è il campionato: “Adesso che gioco per il titolo olandese è diverso. Sento tutti i tifosi dell’Ajax dietro di noi. E vogliamo dargli un premio, anche se non possono venire allo stadio”.

Capitolo nazionale: “L’esordio è stato un grande momento per me. Quando ti unisci alla nazionale olandese e sei giovane, devi aspettare il tuo momento. L’allenatore mi ha premiato facendomi giocatore alcuni minuti contro Turchia e Lettonia e mezza partita contro Gibilterra”.