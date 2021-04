Bologna, allenamento in vista della Roma: a parte Mbaye e Tomiyasu. Salta la gara Medel

Archiviata la ventinovesima giornata di campionato, il Bologna torna al centro sportivo per preparare la sfida contro la Roma, in programma domenica alle 18:00. I ragazzi di Mihajlovic oggi hanno svolto lavoro atletico e tecnico-tattico. Differenziato, invece, per Mbaye e Tomiyasu, quest’ultimo uscito per infortunio nella partita persa contro l’Inter. Brutte notizie dall’infermeria: gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo destro. I tempi di recupero stimati sono di circa un mese e quindi salta la sfida contro i giallorossi.