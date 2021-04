Focolaio Italia, Bernadeschi positivo al Covid-19

Il cluster che è scoppiato nell’ultimo ritiro della Nazionale italiana continua a mietere vittime. L’ultimo a risultare positivo al Covid-19 è stato Federico Bernardeschi, come annunciato dalla Juventus. L’esterno è il secondo bianconero dopo Bonucci a prendere il coronavirus, dopo Bonucci. Ieri era stato il turno di Florenzi, Grifo, Cragno e Sirigu. Rimane altissima l’attenzione in tutte le squadre di Serie A. La Roma tiene attivo il protocollo che prevede tamponi giornalieri e isolamento nelle aree comuni (ma non in campo) di Spinazzola, El Shaarawy, Mancini e Pellegrini.