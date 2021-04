Allegri la prima scelta della Roma, l’ex Juve ha ribadito la sua disponibilità

Il futuro di Fonseca sembra ormai sempre più lontano dalla Capitale e così, da qualche mese, si è aperto il casting per il prossimo allenatore che siederà sulla panchina della Roma. I due nomi in pole sono Sarri e Allegri, con l’ex Juve e Milan come prima scelta per la società giallorossa. Allegri, scrive Eleonora Trotta di Calciomercato.it, ha ribadito alla dirigenza la sua disponibilità ma la Roma deve sbrigarsi, visto che una big potrebbe soffiarglielo. Per quanto riguarda Sarri, invece, considera i giallorossi la prima opzione in Serie A e, tra gennaio e marzo, l’agente ha incontrato già tre volte Tiago Pinto. Ma intanto la Roma deve pensare all’Europa League, con il prossimo impegno giovedì contro l’Ajax, che dirà tanto sul futuro di Fonseca.