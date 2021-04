Ajax-Roma, arbitra il russo Karasev

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Ajax-Roma, in programma giovedì alle 21, è stata affidata al russo Sergei Karasev. Gli assistenti saranno Demeshko e Gavrilin, mentre il quarto uomo sarà Kulbakov. Al Var ci saranno Meshkov e l’assistente Ivanov. I giallorossi incontrano il 41enne per la seconda volta. Il primo incrocio risale alla stagione 2015/16 in occasione di Roma-Bayer Leverkusen. Il match si concluse 3-2 per i giallorossi, con redi di Salah, Dzeko e Pjanic.