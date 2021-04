Roma, Smalling e Mkhitaryan puntano l’Ajax: domani provino decisivo

Manca sempre meno alla partita con l’Ajax, che potrebbe dire tanto sul futuro di Fonseca ma soprattutto sulla stagione dei giallorossi. Per questo la Roma dovrà arrivare nel migliore dei modi alla doppia sfida con gli olandesi. Oggi a Trigoria Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato individualmente insieme a Kumbulla, Zaniolo ed El Shaarawy. Ma i due calciatori potrebbero comunque far parte della trasferta di Amsterdam. L’inglese e l’armeno oggi durante l’allenamento hanno forzato, sperando di riuscire a recuperare la forma in tempo per la sfida. Domani ci sarà il provino decisivo. La Roma scenderà in campo giovedì 8 alle 21:00. Qualora Smalling non riuscisse a recuperare, in difesa potrebbe fare gli straordinari Cristante. Sulla destra, vista la squalifica di Karsdorp, ci sarà Bruno Peres. Pellegrini riprenderà posto sulla trequarti, con Pedro al suo fianco. Il centravanti sarà Dzeko.