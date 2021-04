Roma, Zaniolo da giovedì con la Primavera (senza contrasti), poi il ritorno in gruppo

Alla fine per Nicolò Zaniolo ha prevalso la via della prudenza. Il passaggio in Primavera, prima del ritorno in gruppo, è stato ritardato di una settimana. Di conseguenza, anche il ritorno in campo con i baby di De Rossi è slittato. Non più la partita con la Fiorentina di Aquilani, ma probabilmente il derby del 24 aprile. Da giovedì si allenerà con Milanese e compagni, ma senza contrasti. L’attenzione è ancora alta e nessuno vuole correre il rischio di ricadute. Poi si valuterà se concedergli minuti contro la Lazio, oppure se affidarlo direttamente a Fonseca per l’ultima parte di stagione. Potrebbe tornare tra i convocati già il 25 aprile, per la partita contro il Cagliari. Al più tardi si slitterà al 2 maggio, per Sampdoria-Roma. L’Europeo è quasi sfumato, Zaniolo ora pensa solo alla sua Roma.