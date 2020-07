Fonseca: “Stagione non ancora finita”. Smalling, prolungato il prestito per la Serie A

Dimenticare il Milan con l’Udinese. Il calcio spezzatino e compresso post lockdown offre alla Roma e a Fonseca l’assist perfetto per cercare di mettersi alle spalle gli errori di San Siro per ritrovare smalto, morale e soprattutto fiducia. Un obbiettivo preciso che vede anche lo stesso tecnico: “Non mi aspettavo la sconfitta con i rossoneri. Avevamo fatto un “pre-campionato” molto buono, lavorando bene. Quello che è importante è che è facile vedere un’identità della squadra. Siamo cresciuti nel nostro modo di giocare e pensare. Ovviamente dobbiamo fare altri risultati. Ora non è tempo di bilanci, ma di pensare alla prossima partita“. Parla chiaro il portoghese nella consueta conferenza stampa della vigilia, con delle indicazioni precise anche sui singoli: “Pau Lopez non è pronto, in porta andrà Mirante. Zaniolo e Under non sono ancora in condizione, vedremo una squadra simile a quella con la Samp“. Con le assenze di Veretout e Pellegrini per squalifica, spazio probabilmente a Bruno Peres e Pastore nell’undici anti Udinese, mentre Mirante continuerà a difendere i pali della porta giallorossa.

Roma-Udinese, c’è Guida. Dubbio Smalling per il futuro

I friulani si presenteranno all’Olimpico con la sola assenza pesante di Mandragora, vogliosi di cancellare la pesante sconfitta subita per mano dell’Atalanta. A dirigere le operazioni ci sarà Guida di Torre Annunziata, con cui la Roma ha perso due vote in stagione ma che mantiene complessivamente un bilancio positivo quando arbitra i giallorossi. Chris Smalling sarà come di consueto al suo posto, al centro della difesa del presente con un dubbio aperto per il futuro. Il Manchester United ha infatti comunicato sul proprio sito internet il rinnovo del prestito del difensore fino alla fine della stagione di Serie A, senza fare riferimento all’Europa League. Una situazione che metterebbe in difficoltà il pacchetto arretrato romanista, vista la grande capacità di adattamento che ha dimostrato Smalling in questa sua avventura italiana.

Conferma Miki: i dettagli del rinnovo

Se su Smalling continuano ad esserci dubbi, la schiarita è arrivata invece già nella serata di ieri dal fronte Mkhitaryan. Fumata bianca per l’accordo con l’Arsenal, con l’armeno che firmerà da svincolato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Un riscatto automatico dell’accordo che, probabilmente, arriverà a certe condizioni. La Roma infatti si vorrebbe tutelare, visti i tanti problemi fisici avuti da Miki nel corso della stagione, inserendo una variante legata al numero di presenze. Nonostante le assenze, quando è stato in campo ha sempre dato il suo contributo, aumentando considerevolmente la media punti romanista. Chi ancora non ha avuto modo di fare la sua parte è Cengiz Under, non ancora in condizione secondo il tecnico. Su di lui continua a esserci l’interesse del Napoli, una trattativa che potrebbe subire un’accelerata e definirsi vista la volontà delle parti di chiudere l’affare.