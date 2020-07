Contratti ballerini

In tempi normali sarebbero già liberi di scegliere una nuova destinazione o annunciare il trasferimento, scrive “La Gazzetta dello Sport”. Con l’emergenza provocata dal coronavirus, invece, per molti di loro i contratti si sono allungati fino a luglio, addirittura fino ad agosto per chi ha competizioni europee. Nella Roma ce ne sono molti: in primis Smalling, che resterà sicuramente fino a fine campionato ma con il dubbio Europa League. Nel Manchester United ci sono delle valutazioni in corso. Stessa situazione per Kalinic. Accordo trovato invece ieri sera per Zappacosta che resterà sino a fine stagione, Europa League compresa. Mkhitaryan, infine, ha trovato l’accordo per risolvere il contratto con l’Arsenal, resterà non solo fino al termine della stagione in corso ma anche per la successiva.