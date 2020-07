Roma, già due sconfitte in campionato con Guida. Ma il bilancio è positivo

Ritorno di Marco Guida per la Roma. L’arbitro campano dirigerà la partita contro l’Udinese di domani, in programma alle 21.45 allo stadio Olimpico. Non è la prima volta in stagione: Guida ha già arbitrato in quattro occasioni, due sconfitte per la Roma in casa, tutte nel 2020. Si tratta di Roma–Juventus (1-2) e Roma–Bologna (persa 2-3 contro la formazione di Sinisa Mihajlovic). Nell’ultima occasione si ricorda il rosso a Bryan Cristante per una brutta entrata su Orsolini a 9 minuti dal termine della gara. Nel 2019,invece, una vittoria contro il Verona fuori casa (1-3) e il pareggio per 1-1 nel derby d’andata contro la Lazio. In generale, nelle 20 partite dei giallorossi finora arbitrate da Guida in Serie A, il bilancio è positivo: 9 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte per la squadra ora allenata da Paulo Fonseca. Due i precedenti dell’arbitro classe ’81 della sezione di Torre Annunziata, proprio con Roma e Udinese: una vittoria nella stagione 2014/2015 (in trasferta per 1-0 con gol di Davide Astori) e un pareggio (1-1) nell’annata 2013-2014.

ROMA – UDINESE Giovedì 02/07 h. 21.45

GUIDA

MANGANELLI – VILLA

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO