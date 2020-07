Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la sconfitta con il Milan di domenica, la Roma si rimbocca le maniche e pensa all’Udinese: obbligatorio evitare un’altra sconfitta che porterebbe il Napoli (in caso di una sua vittoria) definitivamente al quinto posto. I tre punti persi contro la squadra di Pioli hanno parzialmente bloccato le ambizioni Champions di Fonseca, avendo visto l’Atalanta allungare le distanze sulla Roma.

Roma-Udinese, le probabili formazioni di Fonseca

Per la sfida contro l’Udinese, Mirante rimane in vantaggio su Pau Lopez. In difesa Mancini al fianco di Smalling. Sulla destra Bruno Peres in vantaggio su Zappacosta, mentre Kolarov ritorna titolare sulla sinistra. A centrocampo coppia Villar e Cristante (Diawara non è sembrato nella sua condizione migliore e Veretout è squalificato). Trazione offensiva formata da Carles Perez sulla destra, Mkhitaryan a sinistra e Pastore (Pellegrini squalificato) alle spalle di Dzeko, unica punta. L’Udinese, invece, punterà sul 3-5-2 di Gotti: Musso tra i pali mentre Becao, Troost Ekong e Nuytnicktra in difesa. A centrocampo spazio a Styger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema. Lasagna centravanti insieme all’ex Okaka.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Villar; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytnick; Styger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Roma-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Udinese sarà trasmessa in esclusiva e in diretta televisiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).