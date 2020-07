Mkhitaryan esulta: “Roma, andremo avanti insieme. Finiamo bene la stagione” – FOTO

La fumata bianca è arrivata nella serata di ieri, quando la Roma ha ufficializzato sia il mini-rinnovo fino al termine della stagione, sia l’accordo preliminare per la permanenza di Henrikh Mkhitaryan fino al 2021. L’armeno, che rescinderà il contratto con l’Arsenal per firmare da svincolato l’accordo di un anno (con opzione per il secondo) con la Roma, ha voluto esprimere tutta la sua gioia su Instagram: “La mia storia con la Roma andrà avanti. Sono molto contento di aver finalmente raggiunto un accordo per la mia permanenza fino alla fine della stagione in corso, con un accordo provvisorio anche per la prossima stagione. Sono felice di rimanere qui perché ho obiettivi che non ho ancora raggiunto e che voglio raggiungere. Non vedo l’ora di finire questo nuovo inizio di stagione in modo positivo e di concentrarmi su ciò che sarà la prossima”.

Mkhitaryan, poi, continua su Twitter: “Estasiato di come la Roma mi abbia dato il benvenuto. Sono stato accolto da tutti. Per me è stato facilissimo entrare a far parte di questo fantastico gruppo. Sono felice della mia vita in giallorosso e totalmente concentrato sui prossimi impegni in programma”.