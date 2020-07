Roma-Udinese, Fonseca alle 18 in conferenza stampa

Dopo la sconfitta contro il Milan, Paulo Fonseca cerca di rialzare la sua Roma con la sfida di domani all’Udinese. Servono i tre punti per evitare di farsi raggiungere dal Napoli (in caso di una sua vittoria) e per ritrovare la continuità nel corso di questo rush finale. Il tecnico portoghese parlerà alle 18 nella consueta conferenza stampa di vigilia, per cercare di delineare le tematiche principali della sfida e per fugare eventualmente i dubbi di formazione sempre in vista della gara con i friulani.