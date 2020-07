Mkhitaryan, spunta la clausola anti-infortuni: rinnovo automatico legato alle presenze

La Roma e Mkhitaryan, un binomio destinato a durare anche per le prossime stagioni. L’accordo è stato comunicato nella serata di ieri, ma iniziano a spuntare alcuni dettagli soprattutto per il futuro riscatto dell’armeno. Secondo quanto riporta Il Tempo il rinnovo automatico scatterà solamente dopo che il calciatore avrà collezionato circa una ventina di presenze con la squadra. Una formula, questa, che la società ha voluto scegliere soprattutto per tutelarsi dagli infortuni, alla luce dei problemi fisici che hanno perseguitato Mkhitaryan nel corso della stagione e che non gli hanno permesso di essere a disposizione di Fonseca con continuità.