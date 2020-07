Smalling, lo United ufficializza l’estensione del prestito per concludere la stagione di Serie A

Smalling continuerà a vestire la maglia della Roma fino alla fine della stagione, quanto meno in Serie A. A comunicarlo è stato lo stesso Manchester United tramite un annuncio ufficiale sul proprio sito di riferimento. I Red Devils infatti hanno spiegato come il centrale inglese proseguirà nella sua avventura italiana per quanto riguarda il campionato italiano, fino alla prima settimana di agosto, ma non viene fatto riferimento alle eventuali partite che i la Roma dovrà disputare in Europa League. Stesso tipo di soluzione per l’altro prestito sull’asse United-Italia, ossia quello di Alexis Sanchez. I Red Devils scongiurerebbero così la possibilità di ritrovarsi come avversari due calciatori di cui detengono la proprietà del cartellino.