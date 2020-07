Competizioni Uefa, le date per il 2020/21: fase a gironi al via a fine ottobre

Comincia a delinearsi anche il calendario europeo per la prossima stagione. Come riporta su Twitter il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato la fase a gironi di Champions ed Europa League prenderà il via l’ultima settimana di ottobre. Per la prima competizione continentale i giochi si apriranno il 20 e il 21, mentre l’Europa League aprirà i battenti il 22. La fase a gironi si esaurirà pochi giorni prima di Natale e si entrerà subito nel vivo con la fase a eliminazione diretta sin 18 febbraio, con i sedicesimi di Europa League. Ritmo serrato e incalzate fino alla fine di maggio: il 26 ci sarà la finale di Europa League, il 29 invece quella di Champions, il tutto poi per lascaire spazio alle nazionali e agli Europei.