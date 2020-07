Roma-Udinese, arbitra Guida. Al Var Di Paolo

Per la gara di Roma–Udinese, valida come 10^ giornata di ritorno della Serie A e in programma giovedì 2 luglio all’Olimpico, l’AIA (Associazione Italiana Allenatori Calcio) ha reso noto le prossime designazioni arbitrali. Il match sarà diretto da Marco Guida. La terna sarà conclusa da Lorenzo Manganelli e Tarcisio Villa. Ruolo di IV Uomo affidato a Federico Dionisi. Al VAR Aleandro Di Paolo e per l’AVAR Pasquale De Meo.

