Udinese, 23 i convocati di Gotti per il match con la Roma – FOTO

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani sera contro la Roma allo Stadio Olimpico. Gara che chiuderà il 28esimo turno della Serie A. Saranno in 23 a partire alla volta della Capitale compreso il grande ex di giornata, Stefano Okaka, attaccante con un trascorso importante nelle giovanili giallorosse. Ovviamente assente Rolando Mandragora, operato pochi giorni fa alla clinica Villa Stuart dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata nella sfida con il Torino. Ecco la lista completa comunicata dal club dopo la rifinitura di oggi:

PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 63 Mazzolo; 77 Zeegelaar; 87 De Maio

CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 8 Jajalo; 10 De Paul; 11 Walace; 12 Sema; 61 Ballarini; 64 Palumbo

ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk