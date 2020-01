Florenzi-Valencia: prestito secco di sei mesi. Perez sbarca a Roma, frenata per Pedro

Florenzi è pronto a salutare Roma e la Roma. Ma non a titolo definitivo. La grande novità di giornata è stata proprio questa: l’operazione intavolata con il Valencia sarà infatti un semplice prestito secco di sei mesi, che permetterà al giocatore di poter trovare continuità in campo e non rischiare quindi l’Europeo con Mancini. Parti accontentate e possibile chiusura nelle prossime ore, con il capitano giallorosso che potrebbe avere sostenuto oggi l’ultimo allenamento a Trigoria. La decisione dell’addio è maturata probabilmente dopo il derby. L’esclusione dalla sfida come goccia a far traboccare il vaso e poi il colloquio con Fonseca nel post gara, che ha chiarito definitivamente la situazione. “Senza Florenzi adesso la Roma è solo periferia. Serve un grande capitano”. Parola di Walter Sabatini, che ha lanciato poi Lorenzo Pellegrini come possibile erede della dinastia calcistica capitolina. Adesso però Petrachi potrebbe buttarsi a capofitto alla ricerca del sostituto di Florenzi, in attesa di capire quale sarà la condizione di Zappacosta al suo rientro. Contatti riallacciati con il vecchio pallino Wendell, con le parti già al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione.

VIA VAI – Prima della derapata di Florenzi fuori dai cancelli di Trigoria, la squadra ha sostenuto il consueto allenamento agli ordini di Fonseca. Al di là dei lungodegenti, gruppo al completo: lavoro atletico e focus tattico. Niente superficialità, soprattutto perché il Sassuolo può essere un avversario insidioso. “Fonseca ha migliorato la squadra, ma noi vogliamo far bene“, ha ammesso Rogerio oggi in conferenza. La mente dei tifosi giallorossi è però focalizzata sul mercato, soprattutto considerando l’arrivo dei due nuovi calciatori romanisti. Villar, sbarcato ieri a Roma, ha sostenuto stamattina le visite mediche, mentre per Carles Perez mattinata intensa, divisa tra arrivo a Fiumicino e controlli clinici a Villa Stuart. Due giovani, due prospetti da coltivare, con qualche dubbio sul possibile impatto nel breve termine. Quella sicurezza che invece avrebbe dato Pedrito, ma l’interesse iniziale è andato via via affievolendosi, con la pista che sembrerebbe essersi raffreddata completamente.

DE ROSSI’S – Fuoco e fiamme invece a Bergamo, dove era di scena la Primavera per i quarti di Coppa Italia. Contro l’Atalanta, una corazzata della categoria, i giovani giallorossi hanno dato prova di saper esaltarsi con la grande ribalta, calando il poker su un campo non semplice, strappando il 4 a 1 esterno finale. Doppietta e tanta felicità per Pierluigi Simonetti: “Battere questa squadra ci darà tanta fiducia. C’è gioia, sono stati due gol importanti per me e ci hanno aiutato a passare al turno successivo. Vogliamo fare il meglio in semifinale per arrivare in finale“. Soddisfatto anche il tecnico De Rossi: “Mi aspettavo una grande prestazione. Abbiamo concesso poco. Ora dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni”. Dal padre al figlio, da Alberto a Daniele. Se in Argentina continua a far discutere la sua esperienza al Boca Juniors, a Roma DDR ha ritrovatola la vicinanza alla squadra e qualche amico speciale. Come Valerio Mastandrea. I due sono andati infatti insieme a vedere il derby di domenica scorsa, in Curva Sud laterale, con De Rossi che ha potuto assistere da semplice tifoso alla sfida grazie a un ingegnoso trucco che lo ha reso praticamente irriconoscibile. Un capitano che si è ripreso, seppur con modalità particolari e per soli novanta minuti, la sua squadra e la sua città.