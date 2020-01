Roma Primavera, Simonetti: “Battere l’Atalanta ci da tanta fiducia”

Pierluigi Simonetti, centrocampista della Roma Primavera, ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, in cui ha siglato una doppietta che ha aiutato la squadra nel 4 a 1 finale. Queste le sue parole a Roma TV:

Sei contento per i due gol?

“C’è gioia, sono stati due gol importanti che ci fanno passare al turno successivo. Vogliamo fare il meglio in semifinale per arrivare in finale”.

Pensavate di poter fare quest’impresa?

“Dall’inizio non la consideravamo un’impresa, sapevamo sarebbe stata difficile, ma anche che ce la saremmo giocata come all’andata. Sapevamo che sarebbe stata importante come ogni altra”.

Questa vittoria rilancia la vostra stagione?

“Battere questa squadra ci dà tanta fiducia in noi stessi sia in campionato che in Coppa”.

Come avete vinto questo match?

“Lo scopo della partita era vincere i duelli individuali e alla fine, se ci riesci, la partita la vinci. Abbiamo giocato bene, alla pari, cosa che possiamo fare con chiunque”.