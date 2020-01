Prosegue il lavoro serrato di Petrachi per migliorare e irrobustire la rosa. Secondo quanto riporta Sky Sport la Roma starebbe seguendo l’esterno del Bayer Leverkusen Wendell, terzino brasiliano già sondato nel corso delle precedenti sessioni di mercato. Sarebbero infatti già in corso i primi colloqui tra le parti, soprattutto adesso che con il possibile addio di Florenzi la batteria degli esterni potrebbe essere numericamente in difficoltà.