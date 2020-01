Florenzi, Fonseca e il colloquio post derby. Ecco il retroscena

Quasi ai titoli di coda l’avventura di Florenzi con la Roma. La situazione si sarebbe complicata, secondo quanto riporta Sky Sport, subito dopo il derby dello scorso weekend. Il capitano giallorosso avrebbe chiesto infatti un colloquio con Fonseca, sia per capire la sua posizione a livello tecnico sia per chiedere spiegazioni riguardo il like del profilo dell’allenatore su un post Instagram che invocava la cessione del calciatore. Fonseca avrebbe confermato la sua linea di non assicurare il posto da titolare a nessuno e, per quanto riguarda i social, avrebbe spiegato a Florenzi di aver già chiesto l’aiuto della polizia postale per individuare i responsabili.