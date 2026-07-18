Procede a gonfie vele la campagna abbonamenti. A dieci giorni dall'inizio delle vendite sono già oltre 30.000 i tifosi che hanno rinnovato il proprio abbonamento e confermato il posto dell'anno scorso. Il 20 luglio inizierà la fase 1.2, dedicata a chi l'anno scorso ha acquistato la tessera o tramite vendita libera o waiting list 25/26. Il tetto massimo fissato dalla Roma è di 40mila e quasi sicuramente i giallorossi raggiungeranno la quota come già successo lo scorso anno. Difficilmente si arriverà alla vendita libera. Tra fine luglio e inizio agosto partirà quella per gli abbonamenti delle coppe. Nonostante il calciomercato dei giallorossi ancora non abbia spiccato il volo, la passione dei romanisti non si ferma.