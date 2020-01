La Roma saluta il capitano: Florenzi addio. Pedro, suggestione svanita

Il mercato della Roma si accende in extremis. A 72 ore dalla chiusura della sessione di gennaio, il via-vai a Trigoria è intenso. Ai tre arrivi, targati classe ’98 ( Ibanez , Villar – arrivato ieri – e Carles Perez : costo 12,5 milioni con il Barcellona che mantiene un diritto di prelazione in caso di futura cessione), fa fronte la partenza di Alessandro Florenzi , il terzo capitano che dà l’addio in sei mesi. La trattativa con il Valencia – riporta ‘Tuttosport’ – sembra agli sgoccioli , c’è l’ok sia della Roma che del calciatore all’addio. L’ultimo nodo è legato alle condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto sul quale il Valencia è d’accordo. Petrachi lo vuole collegato alle presenze mentre il club spagnolo intende invece unirlo alla qualificazione alla prossima Champions League. A Trigoria si liberano di un ingaggio pesante (3,2 milioni netti, quasi 7 lordi) e incassano una quindicina di milioni che rappresenteranno una plusvalenza netta. A livello numerico, con il rientro di Zappacosta a metà febbraio più Santon e Bruno Peres , la Roma dovrebbe rimanere così. Se il tecnico invece volesse un nuovo innesto, fari puntati su Christie del Fulham, nazionale irlandese, pista che rimane comunque valida anche per l’estate.

In uscita sono intanto ore calde per Juan Jesus : Fiorentina e Cagliari in attesa. Petrachi, però, continua a chiedere 7 milioni, cifra ritenuta eccessiva dalle due società. Ecco quindi che nelle ultime ore sta avanzando la possibilità che a far posto a Ibanez possa essere Cetin . Il turco, richiesto nelle settimane scorse anche dal Galatasaray e dal Verona, ha ricevuto un’offerta ufficiale in prestito dal Lecce. N zonzi sta trattando l’ingaggio con il Rennes e ha una proposta milionaria dalla Cina, sponda Guangzhou.