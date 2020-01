Dal sogno Barcellona all’epurazione e il gol all’Inter: a Roma arriva Carles Perez

La Roma ha trovato il sostituto di Zaniolo. Per caratteristiche è diverso dal 22 giallorosso, ma rispecchia le richieste di Fonseca. Stiamo parlando di Carles Perez, classe 98′, spagnolo, 22 anni il prossimo 16 febbraio, mancino e in arrivo dal Barcellona. Fallita l’operazione Politano, Petrachi è tornato a sondare la lista dei possibili candidati e l’esterno nato a Granollers ha superato la concorrenza dei più esperti Shaqiri, Januzaj e Dilrosun. Calcisticamente nasce nel Vilanova de la Roca, poi passa alle giovanili del Damm e solamente dopo all’Espanyol, dove viene visionato dal club blaugrana. La società catalana se ne innamorata e dall’età di 14 anni vestirà la camiseta del Barcellona.

MAS QUE UN CLUB – Carles Perez fa tutta la trafila nella cantera vincendo anche una Youth League da protagonista con sette gol nella stagione 17/18. Chi lo conosce come Javier García Pimienta, allenatore del Barca B, lo descrive come un ragazzo serio, predisposto a lavoro e con alle spalle un passato in grado di formarlo caratterialmente. Per lui i colori blaugrana sono sempre stati speciali. “Da quando sono arrivato non ho mai preso in considerazioni offerte esterne” ha detto a settembre poco dopo il rinnovo del contratto. Giocare al Camp Nou è sempre stato un sogno e Valverde lo ha reso realtà. L’esordio con la prima squadra arriva lo scorso anno all’ultima di campionato contro l’Eibar, ma è in questa stagione che trova continuità grazie anche ai tanti infortuni (tra cui quello di Messi) che permettono al giovane esterno di collezionare 10 presenze e 1 gol in Liga. L’apice arriva con l’esordio in Champions League e la rete all’Inter che elimina la squadra di Antonio Conte.

EPURAZIONE – C’è tutto il materiale affinché il “Robben di Barcellona”, così lo chiamano dov’è nato, possa scrivere la sua storia in Catalogna. Poi, però, cambia la direzione tecnica. Valverde viene esonerato e al suo posto arriva Setien. Le gerarchie cambiano e con l’apertura del mercato Abidal comunica al calciatore di non rientrare più nei piani del club. Una decisione dovuta in parte alle scelte del nuovo tecnico, ma anche con una società pronta a far cassa per sostituire Luis Suarez visto il lungo infortunio che lo terrà fuori. Dunque nel giro di poco passa dall’esser una stella emergente a epurato. Per la prima volta deve prendere in considerazione l’idea di lasciare Barcellona e la Roma si fa trovare pronta.

RILANCIO – A Fonseca in fondo serve un calciatore bravo nello stretto, che giochi a destra e all’occorrenza a sinistra, veloce e in grado di dare profondità. Carles Perez è tutto questo anche se fatica a trovare la via del gol. In carriera, infatti, non hai mai superato la doppia cifra, ma ora spera di trovare nuovo spazio nella Capitale. A Trigoria è piaciuto anche per il tipo di persona che è: un ragazzo semplice, con in testa sempre il pallone come testimonia il suo profilo Instagram dove di tanto in tanto compare anche il suo cagnolino “Goku”. A Roma, però, non potrà avere la 7, già occupata da Pellegrini. E’ stato il suo numero per tutte le giovanili e il giorno dell’esordio con il Barca, non potendo averla, ha scelto la 43 (la somma fa 7). Chissà forse riuscirà a superare questo scoglio scaramantico facendo le fortune di Fonseca e perché no, magari anche a invertire un trend non proprio positivo tracciato da chi è arrivato prima di lui nella Capitale dal Barcellona. Vedi Luis Enrique, Bojan e Vermaelen.